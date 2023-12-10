Erkilet Bulvarı yenilenmiş yola kavuşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, muhtarların talebi üzerine anında talimat vererek ekonomik ömrünü tamamlayan Erkilet Bulvarı'nı 15 milyon TL'lik yenilenmiş yola kavuşturuyor.

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  • 10.12.2023 11:19
  • Güncelleme: 10.12.2023 11:43
Erkilet Bulvarı yenilenmiş yola kavuşuyor
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, muhtarların talebi üzerine anında talimat vererek ekonomik ömrünü tamamlayan Erkilet Bulvarı’nı 15 milyon TL’lik yenilenmiş yola kavuşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kentin önemli ana arterlerinden biri olan ve gün içerisinde binlerce aracın geçiş yaptığı Erkilet Bulvarı’nda önemli bir çalışmaya imza atıyor. Erkilet bölgesindeki muhtarların talebi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla, Erkilet Bulvarı’nda ekonomik ömrünü tamamlayan asfalt kaplamalar sökülerek, yenileme çalışması yapılıyor. Erkilet Bulvarı’ndaki asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, “Şuanda Yeşil Mahalle bölgesindeyiz. Erkilet Bulvarı’mızda yılların getirdiği eskimesinden kaynaklı yıpranmışlıktan doğan sıkıntıyı gidermek amacıyla asfaltlarımızı frezeleyip, yenilerini yaptık. Değerli muhtarımızın, mahallelimizin isteklerini hayata geçirmiş oluyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu. Bu çalışmanın 15 milyon TL’yi bulduğunu söyleyen Büyükkılıç, “Toplam gidiş geliş 14 kilometrede çalışma yapıyoruz. Yaklaşık bize maliyeti 15 milyon TL’ye mal oluyor. Şehrimize, mahallemize, Erkilet’imize hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Yeşil Mahalle Muhtarı Fatih Tellioğlu da Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Burası, haliyle Erkilet halkımız olarak, Yeşil Mahalle, Boztepe, Sancaktepe, General Emir, Ertuğrul Gazi, Yukarı Erkilet gibi bütün mahallelerimizin bir sorunuydu. Bu sorunumuzu Memduh başkanımıza ilettik, gereğini her zamanki gibi yaptı. Mahallem adına, şahsım adına, muhtarlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışma çerçevesinde yolun tespit edilen kesimlerindeki asfalt kaplamalar asfalt kazıma makineleri ile kazınmakta, kazılan asfalt tali yollar ve kırsal bölgelerde kullanılarak geri dönüşümü sağlanıyor. Kazı işlemi sonrası yol sathı asfalt yapımına uygun hale getirilmekte ve sıcak asfalt yapımı gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde kazıma ve satıh düzenleme işleri, gündüz saatlerinde de asfalt yapım işleri yapılacak şekilde planlı bir şekilde çalışmaları yürütüyor.

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İHA

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