Erkilet'e yeni bir Kültür Merkezi müjdesi

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, restorasyonu tamamlanan Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

İçerisinde çocuk kütüphanesi, konferans salonu ve sosyal alanları bulunan Kültür Merkezi için resmi açılış yapacaklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak restorasyonunu tamamlayıp şehrimize kazandırdığımız bu güzide mekânı, Kaymakamımız Sn. Erdoğan Turan Ermiş ve İl Kültür Turizm Müdürümüz Sn. Şükrü Dursun ile birlikte yerinde inceledik.

Çocuk kütüphanesinden masal odasına, konferans salonundan kafe ve sosyal alanlarına kadar her ayrıntısını, yediden yetmişe tüm hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla vakit geçirebilmesi için titizlikle hazırladık. Önümüzdeki günlerde resmi açılışını yapacağız ama ben şimdiden yediden yetmişe tüm kitap sevdalılarını okumaya, çalışmaya ve keşfetmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.