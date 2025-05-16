Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ne kapalı pazar yapılacak

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kapalı pazar için mahallede yapılan yer tespiti ve inceleme çalışmalarının ardından yaptığı açıklamada, projelendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ihale aşamasına geçileceğini söyledi. İhale öncesinde muhtar ile birlikte pazar yerinde incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Erkilet Ertuğrulgazi Mahallemizde pazar yerimizin inşaatına başlıyoruz. İhale sürecinden önce muhtarımızla birlikte mahallemizde yer tespiti ve incelemelerde bulunduk. Bu yıl içerisinde mevcut pazar yerini kapalı pazar yerine dönüştüreceğiz. Projelendirme çalışmalarımızın ardından ihale sürecini başlatacak, 2025 yılı içerisinde inşaatı tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece vatandaşlarımız, yağmurda çamurda açık alanda kalmadan, pazarcı esnafımız da daha düzenli ve konforlu bir ortamda tezgâhını kurarak hizmet verebilecek” ifadelerini kullandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Mehmet Öz ise, “Mevcut pazaryerimiz daha modern ve güzel bir kapalı pazar haline geliyor. Mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.