Erkilet Hıdırellez Sondaj Kuyusu 6 Mahalleyi Besleyecek

KASKİ Genel Müdürlüğü, 2025 yılı hedefleri doğrultusunda yeni su kaynaklarına ulaşma çalışmalarına devam ediyor. Açılan yeni sondaj kuyusu ile birlikte, kent genelinde su kapasitesinin artırılacağı ifade ediliyor.

Artan nüfus ve yeni yerleşim alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla su kaynaklarının çeşitlendirilmesi çalışmaları sürdürülüyor. Küresel ısınma ve artan su tüketimi nedeniyle tatlı su kaynaklarına erişimin zorlaştığına dikkat çekilerek, kuraklık riskine karşı KASKİ’nin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Su yetersizliği yaşayan mahallelerde yapılan jeofizik raporlar doğrultusunda, su tespiti yapılan noktalarda sondaj kuyuları açılmakta ve bu kuyulardan elde edilen su ile her eve içme suyu şebeke hattı ile bağlantı sağlanmakta.

Yeni sondaj kuyusunun saatte 50 ton su temin etme kapasitesine sahip olduğu ve bu sayede 6 mahallede su temin kapasitesinin artırılacağı vurgulanıyor. Böylece hem mevcut su ihtiyacının karşılanması hem de gelecekteki su güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Kesintisiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyu temini için planlama ve projelerin devam edeceği ifade ediliyor.