Erkilet ilçe olmak istiyor

 Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin il sayısının 100, ilçe sayısının da bine çıkarılması konusunda yaptığı açıklama sonrasında Kayseri'de ilçe olmayı talep eden mahalleler gündeme geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erkilet semtinin ilçe olmak istediğini duyurdu.  

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  • 18.07.2023 09:19
  • Güncelleme: 18.07.2023 09:19
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Erkilet ilçe olmak istiyor


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Türkiye'de il sayısının 100, ilçe sayısının bine çıkarılması yönünde açıklama yapmıştı. Böylece bazı mahallerin de ilçe olma talebi gündeme geldi. Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet semti de ilçe olmak istiyor. 

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erkilet semtinin ilçe olmak istediğini duyurdu. Ersoy yaptığı açıklamada, "Erkil Ata’dan gelen, Erkilet ismiyle gönüllerimizde farklı bir yere sahip olan yerleşim yerimiz, ilçe olmak istiyor, bizde kanaat önderlerimizle istişare ediyoruz. Kayserimiz için yapmamız gereken ne varsa varız" ifadelerini kullandı.

1ha

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