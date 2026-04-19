Erkilet'in İlçe Olması İçin Basın Açıklaması Düzenlenecek

Kayseri’nin köklü yerleşimlerinden Erkilet’in ilçe olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi verildi. Teklif kapsamında Erkilet ile birlikte Amarat, Eyim, Kuşçağız, Obruk, Mollahaca, Höbek, Yüreğil, Hasanca, Kuşcu, Güneşli, Kızık, Akın, Boyacı, Yazır, Vatan, Çevril, Taşhan, Hırkaköy, Emmiler, Kemer, Dadağı, Ebiç, Ertuğrul Gazi, Osmangazi, General Emir, Elagöz ve Hasan Arpa mahalleleri yeni ilçe sınırları içine dahil edilecek.

Erkilet Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bu önemli gelişmenin kamuoyuna duyurulması amacıyla bir basın toplantısı düzenleneceği bildirildi. Açıklamada, yerel dernekler ve mahalle muhtarları toplantıya davet edildi.

Basın açıklaması, 21 Nisan 2026 Salı günü saat 18.30’da Alize Deluxe Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. Erkilet Belediyesi yetkilileri, “Katılımlarınızı bekleriz” ifadeleriyle tüm halkı toplantıya davet etti.