Erkilet’in ilçe olması için muhtarlar ve mahalle derneklerinden basın açıklaması

(RHA)- Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet bölgesinin ilçe olması için muhtarlar ve mahalle dernekleri bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya, muhtarlar ve mahalle derneklerinin temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erkilet’in belde olduğu dönemdeki eski belediye başkanı Mehmet Şereflioğlu, “Konuşmama başlarken evvela bu toplantımızın siyasi bir toplantı olmadığını belirtmek isterim. Bu toplantının amacı, Kayseri milletvekillerimizin Erkilet’imizin ve Gesi’nin merkez ilçe olması için verdikleri kanun teklifine destek olmak, kendilerine teşekkürlerimizi bildirmek ve bu konuda değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmektir. Erkilet’imizin tarihi geçmişiyle alakalı sizleri birkaç cümleyle bilgilendirmek isterim. Erkilet, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Kayseri’nin 9 nahiyesinden önemli biridir. Nahiye olması nedeniyle Erkilet sadece bu beldenin adı değil, Kızılırmak deltasında bulunan tüm yerleşim yerlerinin adıdır. Çünkü 1965 yılına kadar Erkilet nahiyesine bağlı 28 tane köy bulunmaktadır. Dolayısıyla çevre yerleşim yerlerinde yaşayanların nüfus cüzdanlarında nahiyeleri olarak Erkilet yazmaktadır” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Şereflioğlu, “Erkilet, Osmanlı döneminden beri şimdiki ilçe statüsüne eşdeğer bir statüdedir. Şimdiki ilçe kaymakamının yerini o zamanki nahiye müdürü almaktadır. Erkilet’in karakol komutanlığı bu havzanın güvenliğinden sorumludur. Erkilet’in o zamanki nüfus işlemlerini yapan ofisi, şimdiki ilçe nüfus müdürlüğü görevini yapmaktadır.

Erkilet, Kayseri merkezde Osmanlı zamanında kurulan ilk üç belediyeden biridir. Padişahlıktan Cumhuriyet’e geçildiği halde Türkiye’de belediye başkanı değişmeyen üç belediyeden biri Erkilet Belediyesi’dir. Bu tarihi değerlerin yanında, başta “Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor” şiirini yazan Aşık Hasan gibi kültürel değerlerimiz vardır. “Kedi bacağı” dediğimiz, Erkilet’e özgü yapılan ceviz sucuğu bulunmaktadır. Ayrıca Erkilet halkının ticaretle uğraşırken kendine özgü kullandığı Erkilet dili başlı başına bir kültür değeridir. Bundan dolayı Erkilet’in ilçe olmasını istememiz ve bunu hararetle savunmamız; konuyu sadece hizmet açısından değil, tarihsel, sosyal ve kültürel değerler açısından da vazgeçilmez görmemizdendir. 2009 yılında hinterlant belediyeleri kapatılırken adeta “kurunun yanında yaş da yandı” misali, hiç hak etmediğimiz halde belediyemiz kapanmıştır. Gelinen aşamada merkez ilçe olması için verilen kanun teklifi biz Erkilet halkını ziyadesiyle memnun etmiştir. İnşallah konu neticelenirse Erkilet için idari bir iade-i itibar olacaktır” ifadelerini kullandı.

Emmiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şevki Dursun ise, “Türkiye Büyük Millet Meclisine Erkilet’in ilçe olması ile alakalı verilen kanun teklifi için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Erkilet, bilindiği üzere Kayseri’mizin en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Tarihler boyu kendine has hiçbir özelliğini kaybetmeden "Erkil Ata"dan Nişancı Mehmet Paşa’ya ve oradan da günümüze kadar adı hala şan ve şerefle yaşamaktadır. Güzel şehrimiz Kayseri’yi bağrına alıp Erciyes’in ve Kayseri’nin en güzel manzarasına sahip olan Erkilet’imiz, 1912 yılında şehrin ilk belediyelerinden biri olmuş ve 2009 yılına kadar Erkilet Belediyesi olarak hizmet vermiştir. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen kanun teklifi Erkilet halkını tekrardan heyecanlandırmış, ilçe olması yönünde çalışmalar yapılması memnuniyetle karşılanmıştır. Bu çalışmayı yapan ve kanun teklifini veren, bizleri yalnız bırakmayan Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a şükranlarımı sunuyorum” dedi. Erkilet Mahalle Muhtarı Saadettin Bilgin de, “Tarihi dokusu, eşsiz doğası ve misafirperver insanlarıyla Kayseri’nin kadim bir yöresi olan Erkilet’in geleceğini konuşmak için buradayız. Erkilet bugün sadece bir yerleşim yeri değil; hızla büyüyen nüfusu, gelişen ekonomisi ve stratejik konumuyla bölgemizin parlayan yıldızıdır. Ancak bu büyüme, beraberinde daha güçlü bir Erkilet anlayışını ortaya koymaktadır. Erkilet’in ilçe statüsüne kavuşması, sadece tabelaların değişmesi anlamına gelmeyecektir. Bu noktada gerekli desteklerini esirgemeyen kıymetli Valimize, saygıdeğer milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a, muhtarlarımıza ve köy derneklerimize katılımlarınız ve desteklerinizden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

