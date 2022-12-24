Erkilet Kütüphanesi, gençlerin ve çocukların ilgi odağı oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Erkilet Kütüphanesi gençler ve çocuklar tarafından çok seviliyor. ‘Kütüphaneler Şehri’ olma yolunda ilerleyen Kayseri’de Büyükşehir’in 9’uncu kütüphanesi özelliğini taşıyan Erkilet Kütüphanesi’nde gençler hizmetlerden memnun olduklarını belirtirken, çocuklar ise yapılan renkli etkinliklerden dolayı mutluluklarını ifade ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘150. Yılda 150 Proje’ çerçevesinde çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürdüğü ’kütüphaneler şehri’ Kayseri’nin en yeni kütüphanesi olan Erkilet Kütüphanesi meyvelerini topluyor. 800 kişi kapasiteli Erkilet Kütüphanesi’nde, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü, kafeterya, gençlerimize yönelik grup çalışma odası ve ücretsiz internet hizmetleri gençler tarafından takdir toplarken, Erkilet Kütüphanesi’nde bulunan çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü ve bu bölümde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle çocuklar neşeli halleriyle dikkat çekiyor.

Erkilet Kütüphanesi’nin imkânlarından çok memnun olduklarını ve her gün kütüphaneye geldiklerini ifade eden Yusuf Ekici, “Her sabah geliyorum. Evde çalışma ortamı pek olmuyor. O yüzden daha çok burayı tercih ediyorum. Kapanışa kadar buradayım. Çayımız, çorbamız hep oluyor. Bize bu imkânı sağladığı için Memduh Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ortaokul öğrencisi olan Melih Yusuf Yılmaz ise, “Arkadaşlarımla geliyor, ödev yapıyoruz. Eğlenceli bir yer. Bilgisayar odasına gidiyoruz. Satranç oynuyoruz. Bazen kitap okuyoruz. Erkilet Kütüphanesi’nden çok memnunum” diye konuştu.

LGS öğrencisi olduğunu belirten Eylül Sari de, “Evde bazen çalışmak istemediğimde buraya geliyorum. Burada insanları çalışmaya iten bir ortam var. Bu da benim hoşuma gidiyor. O yüzden buraya sürekli gelmek istiyorum. Erkilet Kütüphanesi’ne geldiğimden beri derslerimde ilerleme var. İyi ki Erkilet Kütüphanesi yapılmış. Acıktığımızda kafeteryası orada yemek yiyoruz. Satranç takımları var. Kitapları istediğimizde ödünç alabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Şehre yapılan kültürel hizmetlerin olması, yerel yönetimlerin gençlerin arkasında olduğunun göstergesi olduğunu dile getiren Mehmet Fatih Yeşilay ise Erkilet Kütüphanesi’nde 7’den 70’e herkes için çok iyi bir çalışma ortamı olduğunu söyledi. Yeşilay, çok güzel bir hizmet olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“İyi ki yapılmış. Bilhassa gençler için. Hatta sadece gençler için değil. 7’den 70’e herkes için iyi bir proje oldu. İyi bir emek oldu. İyi bir iş oldu. Hem çalışma saatleri çok uygun hepimize, hem mekân çok güzel. Buraya gelerek, saatlerce ders çalışabiliyoruz. Kitaplarla haşır neşir olabiliyoruz. Gerek envanter çeşitliliğinden kaynaklı, gerekse ortamın ferahlığından ve çalışma masalarının çokluğundan kaynaklı gayet güzel bir çalışma ortamı oluyor. Güzel kitaplarla, bilimle, sanatla haşır neşir oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kütüphane işleri çok güzel gidiyor. Bunların üstüne ne kadar koyarsak, ülke için de şehir için de o kadar gelişmiş oluruz.”

Erkilet Kütüphane Sorumlusu Funda Kural ise Erkilet Kütüphanesi açılışından bu yana vatandaşların yoğun ilgisi ve memnuniyetlerinin çok fazla olduğunu belirterek, Erkilet Kütüphanesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Erkilet Kütüphanesi’nin vatandaşlar tarafından çok güzel olduğuna dair her zaman çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Kural, “Erkilet Kütüphane’miz yaklaşık 800 kişilik kapasitededir. 15 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap olmak üzere yerli yabancı kaynak kitaplarımız mevcuttur. Kütüphanemizi şöyle tanıtacak olursak, girişte bilgisayar odası, masal odası, çocuk kütüphanesi bulunuyor. Ayrıca aşağı katta grup çalışma odası, kafeterya, satranç takımları olmak üzere bölümlerimiz mevcut. Hafta sonu sadece 4 bin kişi giriş çıkış yapıyor. Hafta içi ise 2 bine yaklaşıyor. Bunların dışında da kütüphanemizde ödünç alma verme sistemimiz var. Bu sistemde de yaklaşık günlük 300 kitap verdiğimiz oluyor. 15 gün süreli kitaplarımız. Ödünç-iade şeklinde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın çok yoğun ilgisi var kütüphanemize ve kitaplarımıza. Erkilet Kütüphane’mizin çok güzel olduğuna dair her zaman çok olumlu tepkiler alıyoruz” şeklinde konuştu.