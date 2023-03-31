Erkilet Kütüphanesi minikleri ağırlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Erkilet Kütüphanesi'nin içerisinde bulunan Çocuk Kütüphanesi'ni 59. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla birçok kreş, öğrencileri ile ziyaret etti. Kitapları inceleyen öğrenciler, kütüphane eğitmenlerinden kütüphane hakkında bilgi alarak, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

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  • 31.03.2023 11:33
  • Güncelleme: 31.03.2023 13:23
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Erkilet Kütüphanesi minikleri ağırlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Erkilet Kütüphanesi’nin içerisinde bulunan Çocuk Kütüphanesi’ni 59. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla birçok kreş, öğrencileri ile ziyaret etti. Kitapları inceleyen öğrenciler, kütüphane eğitmenlerinden kütüphane hakkında bilgi alarak, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Bünyesinde kitapseverlere hizmet veren ve 9. Erkilet Kütüphanesi ile gençler başta olmak üzere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kütüphaneleri minikler de çok seviyor. Bu çerçevede içerisinde Çocuk Kütüphanesi bulunan Erkilet Kütüphanesi’ni 59. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla birçok kreş öğrencileri ile ziyaret etti. Gelen kreş öğrencilerine Erkilet Kütüphanesi’nde eğitmenler tarafından yoğun ilgi gösterilirken, çocuklara özel olarak etkinlikler düzenlendi.

Minik kitap kurtlarına öncelikle kütüphane kurallarını anlatan eğitmenler daha sonra miniklerle çeşitli etkinlikler yaparak, kitaplar hakkında bilgi aldılar.

“Miniklerimizin kitap ve kütüphane ile buluşmasına olumlu katkı sağladık”

Erkilet Kütüphane Sorumlusu Funda Kural, miniklere kütüphaneyi sevdirmek amacıyla 59. Kütüphane Haftası dolayısıyla birçok kreşi Çocuk Kütüphanesi’nde ağırladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Kayseri Büyükşehir Belediye’miz tarafından şehrimizin hizmetine sunulan Erkilet Kütüphanemizin çocuk kütüphanesini bölümünde bu yıl ki 59. Kütüphane Haftası dolayısıyla bu hafta boyunca okul ve kreşlerimizi ağırladık. Kitap iyileştirir temamızla, minik kitap kurtlarımıza öncelikle kütüphane kurallarını anlatıp akabinde kitap incelemesi ve çeşitli etkinliklerle miniklerimizin sosyal, duygusal, ruhsal ve psikomotor gelişim alanlarına katkıda bulunup, miniklerimizin kitap ve kütüphane ile buluşmasına olumlu katkı sağladık.”

15 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap

Öğrencilere ve vatandaşlara hizmet veren Erkilet Kütüphanesi’nde 15 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın bulunuyor. 800 kişi kapasiteli Erkilet Kütüphanesi’nde, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü, kafeterya, gençlerimize yönelik grup çalışma odası ve ücretsiz internet hizmetleri de mevcut.

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İHA

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