Erkilet Kütüphanesi'nde Çocuklara Özel Etkinlikler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Erkilet Kütüphanesi'nde 4-6 yaş arası çocuklar için özel etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Erkilet Kütüphanesi'nde eğitmenler tarafından çocuklara özel olarak kukla sahnesi kuruldu. Kuklalarla özgürce hayallerini ifade eden çocuklar doyasıya eğlendi.

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  • 13.01.2023 12:39
  • Güncelleme: 13.01.2023 13:37
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Erkilet Kütüphanesi'nde Çocuklara Özel Etkinlikler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Erkilet Kütüphanesi’nde 4-6 yaş arası çocuklar için özel etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Erkilet Kütüphanesi’nde eğitmenler tarafından çocuklara özel olarak kukla sahnesi kuruldu. Kuklalarla özgürce hayallerini ifade eden çocuklar doyasıya eğlendi.

Bünyesinde kitapseverlere hizmet veren kütüphanelerinin sayısını, son açtığı Erkilet Kütüphanesi ile 9’a çıkaran Büyükşehir Belediyesi, gençler başta olmak üzere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kütüphaneleri miniklere daha çok sevdirmek ve onları kütüphaneye teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu çerçevede büyükşehir belediyesi tarafından kütüphaneler şehri Kayseri’nin en yeni kütüphanesi olan Erkilet Kütüphanesi’nde 4-6 yaş arası çocuklara yönelik kukla sahnesi kuruldu. Kurulan sahnede çocuk kütüphanesi eğitmenleri tarafından çocuklara hem doğaçlama hem kurgu ile çomak kukla gösterisi gerçekleştirildi. Çocuklar burada kuklalarla özgürce kendilerini ifade ederek, doyasıya eğlenirken, aileler de Büyükşehir’in kütüphanelerinden ve burada verilen hizmetlerin yanı sıra çocuklara yönelik bu tarz özel etkinliklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Öğrencilere ve vatandaşlara hizmet veren Erkilet Kütüphanesi’nde 15 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın bulunuyor. 800 kişi kapasiteli Erkilet Kütüphanesi’nde, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü, kafeterya, gençlerimize yönelik grup çalışma odası ve ücretsiz internet hizmetleri de mevcut.

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İHA

Kayseri Gündem
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Erkilet Kütüphanesi'nde Çocuklara Özel Etkinlikler

Erkilet Kütüphanesi'nde Çocuklara Özel Etkinlikler

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