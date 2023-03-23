Erkilet Kütüphanesi'nde minikler Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Erkilet Kütüphanesi'nde eğitmenler, 4-6 yaş arası çocuklarla birlikte 18-24 Mart Yaşlılara Saygı haftası çerçevesinde yaşlılara karşı tavır ve davranış farkındalığı oluşturmak adına etkinlikler düzenledi. Çocuklar, yapılan etkinlikte hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi.

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  • 23.03.2023 11:09
  • Güncelleme: 23.03.2023 11:13
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Erkilet Kütüphanesi'nde minikler Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği düzenledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Erkilet Kütüphanesi’nde eğitmenler, 4-6 yaş arası çocuklarla birlikte 18-24 Mart Yaşlılara Saygı haftası çerçevesinde yaşlılara karşı tavır ve davranış farkındalığı oluşturmak adına etkinlikler düzenledi. Çocuklar, yapılan etkinlikte hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kütüphaneler şehri Kayseri’nin en yeni kütüphanesi olan Erkilet Kütüphanesi’nde 4-6 yaş arası çocuklara kütüphaneleri daha çok sevdirmek ve onları kütüphaneye teşvik etmek gayesiyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Erkilet Kütüphanesi eğitmenleri tarafından 18-24 Mart Yaşlılara Saygı haftası çerçevesinde minikler için nostalji köşesi hazırlayarak geçmişe yolculuk yapıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri tarafından miniklerle ‘yaşlılara karşı tavır ve davranış farkındalığı oluşturmak’ adına kısa sohbet edip bilgiler verildi. Minikler, rengârenk boyalarla Yaşlılara Saygı Haftası konsepti çizimleri boyayarak, hem öğrendi hem de eğlendi.

“AMACIMIZ ÇOCUKLARA KÜTÜPHANEYİ SEVDİRMEK”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erkilet Kütüphanesi’nde görevli olan Fatma Akkaya Bozkurt, çeşitli etkinliklerle kütüphane kültürünü çocuklarda oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Bizler burada haftanın her günü etkinlikler düzenliyoruz. Çocukların eğlenebileceği, sosyalleşebileceği, onların psikomotor sosyal becerilerini sağlayabilecek etkinlikler yapıyoruz” dedi.

Çocuklara kütüphaneyi sevdirmeyi amaçladıklarını belirten Bozkurt, “Bu etkinlikleri yaparak çocukların yaklaşmasını, kütüphane kültürü oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerimiz dört kütüphanemizde birden yapılıyor. Beyazşehir Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi, Argıncık ve Ziya Gökalp Kütüphanesi’nde bizim burada yapılan etkinliklerin tamamı yapılıyor” diye konuştu.

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İHA

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