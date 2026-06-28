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Erkilet Millet Bahçesinde Uçurtma Şenliği İzdihamı

Kocasinan Belediyesi tarafından çocukların karne sevincini paylaşmak amacıyla 'Karneni Getir, Uçurtmanı Al' Uçurtma Şenliği Erkilet Millet Bahçesi'nde düzenlendi. Burada konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Çocuklarımızın karne sevincini birlikte yaşamak, ailelerimizin mutluluğuna ortak olmak istedik. Bugün burada oluşan tablo birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri oldu' dedi.

Erkilet Millet Bahçesinde Uçurtma Şenliği İzdihamı

Kocasinan Belediyesi tarafından çocukların karne sevincini paylaşmak amacıyla “Karneni Getir, Uçurtmanı Al” Uçurtma Şenliği Erkilet Millet Bahçesi’nde düzenlendi. 

Erkilet Millet Bahçesinde Uçurtma Şenliği İzdihamı

Ritim Kayseri Grubu da sahne performansı gerçekleştirdi. Organizasyonda eğlence atölyeleri, sahne gösterileri, spor etkinlikleri, ritim performansları ve çeşitli aktiviteler gün boyu devam etti. Burada konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların karne sevincini birlikte yaşamak ve aileleri ile birlikte bu sevince ortak olmayı amaçladıklarını belirtti.

Erkilet Millet Bahçesinde Uçurtma Şenliği İzdihamı

Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın karne sevincini birlikte yaşamak, ailelerimizin mutluluğuna ortak olmak istedik. Bugün burada oluşan tablo birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri oldu. İnşallah yaz sezonunda buna benzer etkinliklerimizi artırarak devam edeceğiz. Çünkü; evlatlarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyonumuzdur. Hemşehrilerimizin mutluluğu her şeye değer. Biz yalnızca yollar, parklar ve binalar inşa etmiyoruz, insanların bir araya geldiği, çocukların mutlu olduğu, ailelerin huzur bulduğu yaşam alanları oluşturuyoruz. Erkilet Millet Bahçesi, doğası, sosyal donatıları ve etkinlikleriyle Kayseri’nin yeni buluşma noktası olacak” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

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