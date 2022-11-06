Erkilet Stadı 1 Nolu Saha'da ışıklandırma tamamlandı

Kayseri Erkilet Stadı 1 Nolu Saha'da özellikle amatör spor kulüplerinin antrenman şartlarını daha iyi hale getirmek için ışıklandırma yeniden elden geçirildi.

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  • 06.11.2022 13:02
  • Güncelleme: 06.11.2022 13:02
Erkilet Stadı 1 Nolu Saha'da ışıklandırma tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Erkilet Stadı 1 Nolu Saha’da özellikle amatör spor kulüplerinin antrenman şartlarını daha iyi hale getirmek için ışıklandırma yeniden elden geçirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Erkilet Stadı’nda 1 No’lu sahanın ışıklandırması antrenman için yetersiz kalıyordu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’nın talimatıyla Erkilet Stadı ışıklandırma sistemi yeniden elden geçirildi. Stat ışıklandırmasının yeni haliyle gece gölge kalan yerlerin de ışığı tam anlamıyla aldığını ifade eden stat amiri Mustafa Gülcek; "Erkilet Stadı 1 Nolu Saha ışıklandırması, gece antrenmanlarında yaşanan sıkıntıları giderme noktasında elden geçirildi ve problem kalmadı. 1 Nolu saha ışıl ışıl” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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