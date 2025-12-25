Erkilet’te 78 dairenin kat karşılığı ihalesi 30 Aralık’ta yapılacak

  • Haberler
Erkilet Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi sürüyor. Proje kapsamında, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 78 dairenin kat karşılığı ihalesi 30 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek.

Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 78 dairenin kat karşılığı ihalesi 30 Aralık Salı günü yapılacak. 
“KOCASİNAN EŞİTTİR KENTSEL DÖNÜŞÜM”
Kentsel dönüşüm çalışmalarının etaplar halinde devam ettiğine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Erkilet Ertuğrulgazi bölgesinde konut inşaatlarımız tüm hızıyla sürüyor. Şimdi ise yılın son fırsatı olarak 30 Aralık Salı günü saat 14.00’te, 78 dairenin kat karşılığı ihalesini gerçekleştireceğiz. Kocasinan denilince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Çünkü kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Okul, park, yeşil alan, cami, pazar ve sosyal donatılarıyla insana yakışır yaşam alanları inşa ediyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin huzur içinde yaşayabileceği; mahalle kültürünün korunduğu, modern ve güvenli alanlar oluşturuyoruz. Kentsel dönüşümle mahallelerimiz güzelleşiyor, değer kazanıyor. 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayan, mutlu ve mesut yaşayabilecekleri bir Kocasinan için çalışıyoruz.” İfadelerine yer verdi. 
Kocasinan Belediyesi’nin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 78 daire için kat karşılığı ihale, 30 Aralık Salı günü Saat 14.00’te Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. İhaleye ilişkin şartname ve ek dokümanlar Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenler 0 (352) 222 70 00 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

