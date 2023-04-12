Erkilet'te çıkan yangında yaralanan talihsiz kadın hayatını kaybetti

Yangın, 10 Nisan sabah saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osman Gazi Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Henüz neden çıktığı belli olmayan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken annesi Ş.C. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ş.C., 2 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.