Erkilet'te çıkan yangında yaralanan talihsiz kadın hayatını kaybetti
Erkilet'te bulunan bir apartmanda 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği yangında ağır yaralı olan annesi Ş.C. 2 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.
- 12.04.2023 18:14
- Güncelleme: 12.04.2023 18:14
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Yangın, 10 Nisan sabah saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osman Gazi Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Henüz neden çıktığı belli olmayan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken annesi Ş.C. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ş.C., 2 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.
1ha
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