Erkilet'te hafta sonuna özel 'Uçurtma Şenliği' düzenlendi

Şenlik kapsamında çocuklar için şişme oyun alanları kuruldu, uçurtma uçurmanın yanı sıra basket ile gol etkinlikleri, ebru sanatıyla birlikte çeşitli çizim etkinlikleri yapıldı. Ayrıca Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bağlı sanatçı ekibi ve ‘Ritim Kayseri’ grubu tarafından gösteri düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Sıcak havaların olduğu son günlerin keyfini çıkarmaya bakalım” dedi ve ‘Ritim Kayseri’ grubunun darbuka gösterisiyle yaşatmış oldukları keyifli dakikalardan dolayı teşekkür etti.

Şenliğe katılan vatandaşlara uçurtmalar, gol etkinliklerinde çocuklara Kayserispor formaları hediye edildi, yemek ve tatlı ikramları yapıldı.