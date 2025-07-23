Erkilet'te Yeni Bir Kültür Merkezi Hizmete Açıldı

Erkilet bölgesinde yer alan Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi, iç tefrişat çalışmaları tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Kütüphane, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek farklı konseptlerle donatıldı ve yeni bir cazibe merkezi olma özelliği taşıyor. Merkezde genel kütüphane, çocuk kütüphanesi, masal odası ve konferans salonu gibi çeşitli alanlar yer alıyor. Bu sayede, farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler ve faaliyetler düzenlenebilecek.

Kütüphanenin açılmasıyla birlikte, özellikle gençlerin yaz tatilinde verimli vakit geçirmeleri amaçlanıyor. Kitapların yerleştirilmesiyle eşsiz bir kütüphane haline dönüşmesi beklenen merkez, vatandaşların faydalanabileceği sosyal bir yaşam alanı sunacak.

Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nin, başta Kocasinan bölgesi olmak üzere şehre ve ülkeye hayırlı olması dileğiyle, bu yeni kütüphane, Kocasinan'ın kültürel ve sosyal hayatına önemli bir katkı yapmayı hedefliyor.