Erkilet'te Yeni Bir Kur'an Kursu Açıldı

Açılışta, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerin vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Başkan, kurulan Kur'an kursunun hayırseverlerin iş birliğiyle hayata geçtiğini vurgulayarak, özellikle 4-6 yaş arası çocuklar için dini eğitimlerin önemine dikkat çekti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, hayırseverlerin katkılarının değerine değinerek, bu tür eğitim kurumlarının toplum için önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da Kur'an kursunun toplumsal faydasına vurgu yaptı.

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kur'an kursunun eğitim kapasitesinden bahsederek, burada 240 kız öğrencinin eğitim alacağını ve Kocasinan'daki 4-6 yaş grubundaki öğrenci sayısının 3 bin 500 olduğunu aktardı.

Açılışın ardından protokol üyeleri, yeni tesisin içini gezerek bilgi aldı. Bu yeni Kur'an kursu, bölgedeki dini eğitim imkanlarını artırmayı amaçlıyor.