Erkilet Tramvay Hattı ile ilgili yeni detaylar

Toplam 13,6 kilometre uzunluğa sahip olacak yeni güzergâh, Bülbülpınarı ve havaalanı bağlantılarının yanı sıra Cumhuriyet Meydanı’na kadar uzanacak. Proje kapsamında tramvay hattı, Emniyet ve Abdullah Gül Üniversitesi güzergâhından yer altına girerek 32 metre derinlikte bir istasyonla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne çıkacak.

Fizibilite çalışmaları tamamlanan proje, onay sürecinin ardından hayata geçirilecek. Yapım maliyeti yaklaşık 400 milyon dolar, yeni araçlarla birlikte toplamda 500 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Bugünün rakamlarıyla 23 milyar TL civarında maliyetle gerçekleştirilecek olan hat, Kayseri’nin toplu ulaşım kapasitesini artırarak özellikle Erkilet bölgesinde önemli bir rahatlama sağlayacak.

Programda ayrıca kentin ulaşımını kolaylaştıracak diğer projelerden de söz edildi. Kartal Katlı Kavşağı’nın yapımı sürerken, İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ve Katı Atık Depo Tesisi gibi çevre yatırımlarının da Kayseri’ye kazandırılacağı belirtildi.

Erkilet Tramvay Hattı, Kayseri’nin gelişen ulaşım altyapısına yeni bir halka ekleyerek hem şehir merkezine hem de havaalanına erişimi kolaylaştıracak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşması hedefleniyor.