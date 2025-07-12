Erkilet Yolu'nda Feci Kaza: 9 yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı üzerinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu oluşan kazayı görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 9 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.