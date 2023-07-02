Erkiletsporlu futbolcu bayram için gittiği memleketinde vefat etti
Kayseri amatör futbol kulüplerinden Erkiletsporlu futbolcu Harun Dinç, Kurban Bayramı için gittiği memleketi Diyarbakır'da girdiği ırmakta boğularak yaşamını yitirdi.
- 02.07.2023 17:51
- Güncelleme: 02.07.2023 17:51
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Kayseri amatör futbol kulüplerinden Erkiletsporlu futbolcu Harun Dinç, Kurban Bayramı için gittiği memleketi Diyarbakır’da girdiği ırmakta boğularak yaşamını yitirdi.
Kayseri’de ailesi ile yaşayan Harun Dinç Kurban Bayramı tatilinde memleketi Diyarbakır’a gitti. Burada Akrabaları ile geziye çıkan Harun Dinç serinlemek için girdiği ırmaktan çıkamadı.
Yaşamını yitiren genç memleketi Diyarbakır’da defnedildi.
1ha
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