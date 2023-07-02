Erkiletsporlu futbolcu bayram için gittiği memleketinde vefat etti

 Kayseri amatör futbol kulüplerinden Erkiletsporlu futbolcu Harun Dinç, Kurban Bayramı için gittiği memleketi Diyarbakır'da girdiği ırmakta boğularak yaşamını yitirdi.

PAYLAŞ
  • 02.07.2023 17:51
  • Güncelleme: 02.07.2023 17:51
  • 52
Erkiletsporlu futbolcu bayram için gittiği memleketinde vefat etti

 Kayseri amatör futbol kulüplerinden Erkiletsporlu futbolcu Harun Dinç, Kurban Bayramı için gittiği memleketi Diyarbakır’da girdiği ırmakta boğularak yaşamını yitirdi.

Kayseri’de ailesi ile yaşayan Harun Dinç Kurban Bayramı tatilinde memleketi Diyarbakır’a gitti. Burada Akrabaları ile geziye çıkan Harun Dinç serinlemek için girdiği ırmaktan çıkamadı. 
Yaşamını yitiren genç memleketi Diyarbakır’da defnedildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Arıkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Arıkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Arkeologlar için 'Kazı Evi' tasarlandı

Arkeologlar için ‘Kazı Evi’ tasarlandı

LPG'ye indirim beklentisi

LPG’ye indirim beklentisi

Genç futbolcu boğularak hayatını kaybetti

Genç futbolcu boğularak hayatını kaybetti

Akar ile Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Akar ile Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Kocasinan Belediyesi'nin Kurban Kesim Yerleri Tam Not Aldı

Kocasinan Belediyesi'nin Kurban Kesim Yerleri Tam Not Aldı

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

5
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

6
Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SGK'da yapılandırma mesaisi

SGK'da yapılandırma mesaisi

Anız yangını, otoparktaki 3 aracı yaktı

Anız yangını, otoparktaki 3 aracı yaktı

DAHA FAZLA
Erkiletsporlu futbolcu bayram için gittiği memleketinde vefat etti

Erkiletsporlu futbolcu bayram için gittiği memleketinde vefat etti

Bakan Koca: 'Kurban Bayramı'nda ağır yaralanan 83 kişi tedavi altında'

Bakan Koca: “Kurban Bayramı’nda ağır yaralanan 83 kişi tedavi altında"

Önce hastalıklı kurbanlık sattılar, sonra tehdit ettiler

Önce hastalıklı kurbanlık sattılar, sonra tehdit ettiler

Düğün gecesi damada saldırdılar

Düğün gecesi damada saldırdılar

Bayramda ücretsiz ulaşımdan 303 bin 121 kişi faydalandı

Bayramda ücretsiz ulaşımdan 303 bin 121 kişi faydalandı