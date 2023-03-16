Ermeni Patriği Sahak'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II, beraberindeki Peder Şirvan Mürzyan ve Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Zadik Toker ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

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  • 16.03.2023 17:39
  • Güncelleme: 17.03.2023 14:14
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Ermeni Patriği Sahak'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II, beraberindeki Peder Şirvan Mürzyan ve Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Zadik Toker ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Türkiye Ermenileri Patriği Patrik Sahak II ve beraberindeki heyeti ‘hoş geldiniz’ diyerek karşılayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sahip olduğu zenginliklere vurgu yaparak, “Kayseri’miz değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan zenginlikler şehri. Elbette komşuluklarıyla, ilişkileriyle, yardımseverliğiyle, hayırseverliğiyle kamuoyunda anılan, malum ticaretin, sanayinin de önemli merkezlerinden birisi. Kayseri’miz sizlerin de takip ettiği gibi gelişiyor, güzelleşiyor, büyüyor. Bir buçuk milyon nüfusu var, 16 ilçesi var. Biz de ötekileştirmeden, kucaklayıcı bir anlayışla bizleri seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize layık olmaya, onlara hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik anlayışı ile yaraların sarılacağına dikkati çekti.

Patrik Sahak II de Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, “Memnunuz, meşguliyetiniz arasında bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz” derken, Vakıf Başkanı Toker ise “Sağ olun, eksik olmayın. Biz yeteri kadar hizmeti, ilgiyi, alakayı görüyoruz, teşekkür ediyoruz. Bir sıkıntımız yok, çok şükür. Depremlere çok üzüldük. Hep birlikte el birliğiyle duyarlı davranacağız” dedi.

Başkan Büyükkılıç da “Duyarlı davranacağız. Devletimize sahip çıkıp, hep beraber halkımızın rahatı, huzuru için özen göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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