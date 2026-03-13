Ermeniler, Kayseri'de Miçing ayini için buluştu

Ermeniler tarafından Melikgazi ilçesindeki Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde yapılan Miçing ayinine, Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker, Türkiye Ermeniler Patriği Sahak Maşalyan ve Ermeni cemaati mensupları katıldı. Yılda bir kez düzenlenen ayin yaklaşık 2,5 saat sürdü. Ayinde mumlar yakılarak, dualar edildi. Ayin sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Ermeniler Patriği Sahak Maşalyan, “Bizim her yıl Anadolu'ya bir ibadet gezimiz oluyor. Yarın İskenderun kilisemizin günü. Dolayısıyla buraya da uğruyoruz ve bir şekilde Kayseri'de Surp Krikor Lusaroviç kilisemizin de gününü kutluyoruz. İstanbul'dan gelen hacı ekibiyle, bir şekilde bu yolculuğu gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da ibadetimizi yaptık. Gayet güzel ve huzurlu bir şekilde ve burada atalarımızın geçmişini yad ettik. Onların Kayseri şehrine katkılarını hatırladık ve bu mabedi Kayserililere teslim ediyoruz. Çünkü birkaç 100 kilometre içinde tek Hristiyan mabedi bu kilise ve Kapadokya gibi bir turizm merkezi olarak milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir yer. Gelen Hristiyan turistlerin uğrayabileceği ve dua edebileceği yegane ibadethane. O anlamda bu kent için özel önem arz ediyor” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Maşalyan, şöyle konuştu: “Sayın Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'le olan görüşmemizde, kendileri bunun önemini gayet iyi anlıyorlar ve ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin sözünü verdiler. Bu mabedin bazı teknik sorunları var, rutubet alıyor. Yağmurlara karşı erimekte olan bir mabet. Eminiz ki önümüzdeki günlerde bunun da önlemi alınır.”

Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Zadik Toker ise, “Paskalya Bayramı'nın büyük orucunun tam ortasına gelen Miçing ayinini kutlamak için burada bulunuyoruz. Burada gördüğünüz aşağı yukarı 250-300 kişiyle ayini gerçekleştirdik. Çok güzel bir ayin oldu. Bu ayinde Miçingi kutladık. Buradaki insanlar İskenderun'a ve oradan da Hatay'a gidip cumartesi, pazar günü orada da bu kutlamayı yapacaklar. Daha sonra İstanbul'a dönecekler. Biz buradaki ayinde barış için, dünyada insanlar ölmesin diye dua ettik. İnşallah bu savaş bir an önce durur” ifadelerini kullandı.