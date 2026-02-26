Ermenilerin Hocalı Katliamı Kayseri'de Anıldı

Hocalı Katliamı, 26 Şubat 1992 tarihinde Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde katledilmesi olayıdır. Kayseri Şuşa Azerbaycan Evi’nde Hocalı Katliamı anma programı düzenlendi. Programda Ana Feryadı anıtına karanfil bırakıldı ve 613 kişi için dualar edildi. Program sonrası konuşan Şuşa Azerbaycan Evi Başkanı Elshan Ganbarov, “Bildiğiniz üzere 26 Şubat 1992 senesinde Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde Ermeni vandallarının sakin halka yaptığı büyük bir soykırım var. Kadın, yaşlı, çocuk demeden 613 kişi katledildi. Allah o gün hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bizler Azerbaycan’ın içerisinde ve dışarısında yaşayan Azerbaycan diasporasının çeşitli başkanları, çeşitli uzuvları olarak halkımıza yapılan tüm vahşeti dünyaya duyurmakla mükellefiz. Kayseri halkına çok büyük teşekkürümüzü sunmak istiyoruz. Buraya yapılanlar Kayseri’nin duyarlılığını, kardeşlerine verdiği değeri gösteriyor. Biz tarihi unutmamakla mükellefiz. Tarihi ve soykırımları unuttuğumuz zaman bu soykırımlar tekrarlanır. Bu sebeble; halkımızın tarihindeki gerek sevinçleri gerekse de kederleri duyurup tanıtacağız” şeklinde konuştu.