Ersiad, Sosyal sorumluluk için bir araya geldi

Başkanlığını İsmail Ejder’in üstlendiği Erciyes İstişare ve İş İnsanları Topluluğu, Talas Tokana Restoran’daki kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıya; ERSİAT Başkan ve üyelerinin yanı sıra Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve cemiyet yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda şehir ve gazi aileleri, kimsesiz çocuklar ve ihtiyaç sahibi ailelere verilebilecek destekler ele alındı.

ERSİAT Başkanı İsmail Ejder, çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, birlik-beraberlik içerisinde topluma daha faydalı olabilmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ile birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti de dile getiren Ejder; cemiyet başkanı ve yönetim kurulu şahsında Kayseri basınına teşekkür etti.