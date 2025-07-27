ERSIAT, istişare toplantısı yapıldı
Erciyes İstişare ve İş İnsanları(ERSİAT) tarafından düzenlenen istişare toplantısı, Sofa Garden Mobilya ev sahipliğinde ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin koordinasyonuyla gerçekleştirildi.
Erciyes İstişare ve İş İnsanları(ERSİAT) tarafından istişare toplantısı, düzenlendi. Toplantıya Garden Mobilya ev sahipliği yaparken, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin tarafından da koordine edildi.
Düzenlenen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, parti temsilcileri ve iş insanları katıldı.
Toplantıda, Kayseri’de üretiminin desteklenmesi, ihracatın geliştirilmesi ve istihdama yönelik faaliyetlerin artırılması konuları konuşuldu. Karşılıklı fikir alışverişinin olduğu toplantıda, iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.