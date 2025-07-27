ERSIAT, istişare toplantısı yapıldı

Erciyes İstişare ve İş İnsanları(ERSİAT) tarafından düzenlenen istişare toplantısı, Sofa Garden Mobilya ev sahipliğinde ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

ERSIAT, istişare toplantısı yapıldı

Erciyes İstişare ve İş İnsanları(ERSİAT) tarafından  istişare toplantısı, düzenlendi. Toplantıya Garden Mobilya ev sahipliği yaparken, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin tarafından da koordine edildi.

Düzenlenen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, parti temsilcileri ve iş insanları katıldı. 
Toplantıda, Kayseri’de üretiminin desteklenmesi, ihracatın geliştirilmesi ve istihdama yönelik faaliyetlerin artırılması konuları konuşuldu. Karşılıklı fikir alışverişinin olduğu toplantıda, iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi'nden Akkışla Çıkarması
Saadet Partisi'nden Akkışla Çıkarması
AGÜ Mezuniyet Töreni'nde Gazze Vurgusu
AGÜ Mezuniyet Töreni'nde Gazze Vurgusu
Kayseri'de Eğitimde Dengeler Değişti: Zirvede İmam Hatip Damgası
Kayseri’de Eğitimde Dengeler Değişti: Zirvede İmam Hatip Damgası
CHP'li Ünalmış Melikgazi İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı
CHP’li Ünalmış Melikgazi İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan firari kadın yakalandı
Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan firari kadın yakalandı
Başkan Özcan 'Yarın yapılacak bir seçime hazırmış gibi organize olacağız'
Başkan Özcan; “Yarın yapılacak bir seçime hazırmış gibi organize olacağız”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!