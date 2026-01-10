Ersin Yiğit: “Deprem değil, bina öldürür”

Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatan ve depremin değil, yönetmeliklere, standartlara uygun olarak yapılmayan binaların ölüme yol açtığını vurgulayan Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Kayseri Şube Başkanı Ersin Yiğit, “Depremin aksine binalar öldürüyor. Deprem haritamız, oluşabilecek etkiler ve ihtimaller bilim dünyasınca belirtiliyor, yönetmeliklere, standartlara göre binalar inşa edilmediği sürece ülke olarak depremi konuşmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Kayseri Şube Başkanı Ersin Yiğit, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yapı Gündem’ programına katılarak moderatör Tuğba Bozkuş’un sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin jeolojik yapısı gereği deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Başkan Yiğit; depremin kaçınılmaz olduğunu ve bu bilinçte hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, depremin değil, standartların dışında yapılan binaların ölüm getirdiğini ifade ederek “Vatandaşlarımız hala depremin öldürdüğünü düşünüyor, aksine binalar öldürür. Bunun farkına varmadığımız müddetçe depremi konuşacağız. Deprem 5 şiddetinde de olabilir, 10 şiddetinde de olabilir. Ülke olarak bu algıyı aşmamız gerekiyor. Hangi konum ve koşullarda kaç büyüklüğünde deprem olabileceği bilim dünyasınca belirlenebiliyor, takip edilebiliyor. Deprem haritamız ve konumlara göre oluşabilecek etkiler belli, belirli yönetmeliklere, uygulamalara göre binalar yapıldıktan sonrasında korkmayı gerektirecek bir durum yok. Bununla yaşamalıyız, bundan kaçarak yaşayamayız” diye konuştu.