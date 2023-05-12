Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Adayı Baki Ersoy, “İki hayalim var. Biri ilçelerimize ihtisas OSB kurmak, diğeri Kayserispor’u Şampiyonlar Ligi’nde oynatmak” dedi.

Ersoy, en çok önemsediği konunun ihtisas OSB’lerin ilçelere kurulma konusu olduğunu söyleyerek, “Allah bir daha milletvekilliği nasip ederse o süreç içerisinde en az3-4 ilçemize ihtisas OSB’ler kurdurarak bu ilçelerimizi kalkınmasına faydalı olmak ve öncüsü olmak istiyorum. Mesele Yahyalı’da Develi’de gıda ihtisas OSB gibi, hayvancılık ihtisas OSB gibi. Bizim ilçelerimiz en az 6’ıncı bölge olmalıdır. Gemerek 6, Kayseri 3 ise bir yerde bizim hatamız var demektir. Bunları Kayseri özelinde çalışıp yapmamız gerekiyor. Bizim ilçelerimizi kurtaracak iş istihdam alanları oluşturabilecek yapıyı kurmak. İlçelerden merkeze o göçü engelleyecek bir yapıyı kurmak. Bizim ilçelerimiz her geçen gün maalesef irtifa kaybediyor. Olan yerlerde kapandı. Develi’den buraya OSB’ye çalışmak için gelenler var. En büyük hayallerimden biri bu” dedi.

İkinci hayalinin Kayserispor’u Şampiyonlar Ligi’nde oynatmak olduğunu açıklayan Ersoy, “Bunu nasıl yapacağız, nasıl kaynak bulacağız bilmiyorum ama bu şehir bunu hak ediyor. Bu şehirde bu potansiyel fazlasıyla var. Bu şehir bir şeye inandığı zaman kayıtsız şartsız arkasından gider. Bir güven oluşturulmalı. Kayserispor, bu şehrin markasıdır. Halen aynı sorunlar devam ediyor. Bunları bir şekilde çözeceğiz” şeklinde konuştu.