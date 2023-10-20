Ersoy'dan 3 müjde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, tarım ile ilgili 3 müjde birden verdi.

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  • 20.10.2023 18:19
  • Güncelleme: 20.10.2023 19:01
Ersoy'dan 3 müjde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, tarım ile ilgili 3 müjde birden verdi.

Ersoy’un açıklaması şu şekilde:

"Hayırlı olsun Kayserim! Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı 05.10.2023 tarihinde Kayserimiz’in tarımsal problemleri ile ilgili kendisine ilettiğimiz taleplerimize dönüş yapmıştır. Talep 1: Sarımsaklı Ovası Kapalı Sistem Sulama Projesinin durumu hakkında. Sonuç: Türkiye Su Döngüselliği ve Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında; Dünya Bankasından 88.650 da sulama alanına sahip Kayseri Sarımsaklı Barajı Sulaması için gerekli kredi finansmanı sağlanmıştır. Bu bağlamda, Dünya Bankası ile gerekli sözleşmelerin yapılmasını müteakip ihale çalışmalarına başlanacaktır. Talep 2: Yamula Mansap Cazibe ve Pompaj Sulamasındaki patlayan boruların çelik boruya çevrilmesi, Sonuç: Kayseri Yamula Mansap Cazibe ve Pompaj Sulamasında, boruların neden patladığına dair proje firması ve Bölgemiz teknik personeli marifetiyle teknik rapor hazırlanmaktadır. Bu rapor doğrultusunda, Yamula Mansap Cazibe ve Pompaj Sulamasında gerekli proje revizyonları yapılacaktır. Talep 3: Yemliha Mahallemizdeki kapalı sistem sulama hattının patlayan su borularının çelik borularla değiştirilmesi talebi. Sonuç: Kayseri Yamula Mansap Cazibe ve Pompaj Sulamasında, boruların neden patladığına dair proje firması ve Bölgemiz teknik personeli marifetiyle teknik rapor hazırlanmaktadır. Bu rapor doğrultusunda, Yamula Mansap Cazibe ve Pompaj Sulamasında gerekli proje revizyonları yapılacaktır."

İHA

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