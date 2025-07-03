Ersoy'dan Acil Trafik Güvenliği Çağrısı: 'Bir Can Daha Kaybolmadan Önlem Alınmalı!'

24 Nisan 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifiyle bu düzenlemenin hayata geçirilmesi için çağrıda bulunan Ersoy, Kayseri’de yaşanan son trafik kazasında bir vatandaşın hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Amacımız; trafik güvenliğini artırmak, benzer kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek. Bir hayat daha kaybolmadan bu düzenlemenin hayata geçirilmesi hepimizin sorumluluğu.”

Hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı dileyen Ersoy, yetkililere çağrıda bulunarak, trafik güvenliğini sağlayacak her türlü önlemin siyasi görüş farkı gözetmeksizin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. “Geç kalınmadan adım atmalıyız” mesajını yineleyen Ersoy, bu önemli düzenlemenin bir an önce gündeme alınması gerektiğini ifade etti.