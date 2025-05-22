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  • Ersoy'dan Kayseri'de Yeni Spor Tesisi Talebi: 'Erciyes 38 FK İçin Modern Stadyum İstiyoruz'

Ersoy'dan Kayseri'de Yeni Spor Tesisi Talebi: 'Erciyes 38 FK İçin Modern Stadyum İstiyoruz'

Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, şehrimizin spor altyapısına ilişkin önemli bir talepte bulundu. Erciyes 38 FK'nin mevcut statlarının yeterli olmadığını, doğal çimli, soyunma odalı ve en az 2 bin seyirci kapasitesine sahip yeni bir futbol stadyumunun devletin katkılarıyla yapılmasını istedi.

Ersoy'dan Kayseri'de Yeni Spor Tesisi Talebi: 'Erciyes 38 FK İçin Modern Stadyum İstiyoruz'

Milletvekili, Kayseri’nin sporun gelişimi ve amatör sporların desteklenmesi adına bu yatırımın büyük önem taşıdığını belirterek, Kayseri’de bu projeye uygun alanların bulunduğunu ve Bakanlık projelerinin hazır olduğunu dile getirdi. Spora ve gençlere verilen önemin altını çizerek, şehirdeki spor altyapısının güçlendirilmesi adına bu talebin dikkate alınmasını talep etti.

Haber Merkezi

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