Ersoy'dan Kayseri'de Yeni Spor Tesisi Talebi: 'Erciyes 38 FK İçin Modern Stadyum İstiyoruz'

Milletvekili, Kayseri’nin sporun gelişimi ve amatör sporların desteklenmesi adına bu yatırımın büyük önem taşıdığını belirterek, Kayseri’de bu projeye uygun alanların bulunduğunu ve Bakanlık projelerinin hazır olduğunu dile getirdi. Spora ve gençlere verilen önemin altını çizerek, şehirdeki spor altyapısının güçlendirilmesi adına bu talebin dikkate alınmasını talep etti.