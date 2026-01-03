Ertan Taştan’dan Selim Atasoy’a çağrı: “Abilik sıfatını korumalı, seçimden çekilmeli”⁠⁠⁠⁠⁠⁠

  • Haberler
Kayseri Emlakçılar Odası Başkan Adayı Ertan Taştan, mevcut başkan Selim Atasoy'a çağrıda bulunarak "abiliğini yapmalı ve seçimden çekilmeli. Seçime tek aday olarak girelim ve kendisinin de tecrübelerinden faydalanalım. Çünkü sonuç belli" dedi.

Kayseri Emlakçılar Odası Başkan Adayı Ertan Taştan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Konuşacaklarımız Var’ programına katılarak moderatör Salih Zeki Çetin ve Serpil Duman Çalışkan’ın sorularını yanıtladı.

Mevcut başkan Selim Atasoy’u geçmişte canlı yayına davet ettiğini hatırlatan Taştan; sektörde rakip olarak değil, meslektaşların sorularının yanıtlanması ve aydınlatılması adına yaptığını dile getirdi.

Ertan Taştan, sektörde birliktelik olması adına Selim Atasoy’a çağrıda bulunarak “Selim bey abiliğini yapmalı ve seçimden çekilmeli. Seçime tek aday olarak girelim ve kendisinin de tecrübelerinden faydalanalım. Seçimde rakip olarak görünüyoruz, bu anlayış bizlere uygun değildir. Abilik sıfatını korumalı, seçimden çekilmeli. Çünkü sonuç da belli. Olgun bir davranış olur ve mesleğimizde birleştirici bir rol alır” dedi.

