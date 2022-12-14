Ertaş ailesinin avukatı Çapkın: 'Filmin ve fragmanın yayınlanmasına yasak getirildi'

Neşet Ertaş'ın ailesinin avukatı Uğur Çapkın, 23 Aralık'ta vizyona girecek Neşet Ertaş filminin yayınlanmasına yasak getirildiğini açıkladı.

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  • 14.12.2022 15:14
  • Güncelleme: 14.12.2022 15:14
Ertaş ailesinin avukatı Çapkın: 'Filmin ve fragmanın yayınlanmasına yasak getirildi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Neşet Ertaş’ın ailesinin avukatı Uğur Çapkın, 23 Aralık’ta vizyona girecek Neşet Ertaş filminin yayınlanmasına yasak getirildiğini açıkladı.

İstanbul Fikri Sınai Haklar Mahkemesinden film ile ilgili tedbir kararı çıktığını ifade eden Çapkın, “Filmin ve fragmanın yayınlanmasına yasak getirildi. Bundan böyle hiçbir ortamda film yayınlanamayacak" dedi.

Kararın geç de olsa çıkmış olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Çapkın, "Ülkemizde hukukun var olduğu bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bu dava esasen sadece Neşet Ertaş ve ailesini ilgilendiren bir dava değildi. Daha önce benzer davalar yaşandığını biliyoruz. Bu alışkanlığın artık sona erdirilmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde vefat etmiş büyüklerimizin, sanatçılarımızın veya siyaset büyüklerimizin bir şekilde ailelerinden izin almaksızın film yapılamayacağının artık altının çizilmesi gerekir. Dolayısıyla bu tedbir kararı bundan böyle yapılacak filmler için de örnek olacaktır. Ailesinin rızası olmadan film yapılmasını hukuk kabul etmez” diye konuştu.

Fragmanları yayınlanan Neşet Ertaş filmi, 23 Aralık tarihinde vizyona girecekti.

İHA

Kayseri Gündem
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