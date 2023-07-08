Ertekin ailesinin mutlu günü

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in kızı Elif Ertekin, hayatını Alpay Beyla ile birleştirdi.

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  • 08.07.2023 20:35
  • Güncelleme: 08.07.2023 21:28
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Ertekin ailesinin mutlu günü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’in kızı Elif Ertekin, hayatını Alpay Beyla ile birleştirdi.

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’in kızı Elif Ertekin ile Alpay Beyla, İstanbul’da düzenlenen düğünde dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, eski Kültür ve Turizm Bakanı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal yaptı. Çiftin nikahını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kıydı.

Düğüne katılan protokol üyeleri, genç çifte mutluluklar diledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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