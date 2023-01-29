Ertekin'den hayatını kaybeden işçi için başsağlığı

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin kazada hayatını kaybeden işçi için taziye mesajı yayımladı.

PAYLAŞ
  • 29.01.2023 16:52
  • Güncelleme: 29.01.2023 17:33
  • 22
Ertekin'den hayatını kaybeden işçi için başsağlığı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin; kazada hayatını kaybeden işçi için taziye mesajı yayımladı.

Dün sabah saatlerinde OSB Dağ yolunda işçileri taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada Seyfullah Sezer hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin mesajında; "Bu sabah gerçekleşen elim trafik kazası sonucu kaybettiğimiz İstikbal Panel Fabrika paketleme bölümünde çalışma arkadaşımız Seyfullah Sezer’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı, kazada yaralanan tüm çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Nesli tükenmekte olan yaban keçileri Kayseri'de yeniden hayat buldu

Nesli tükenmekte olan yaban keçileri Kayseri'de yeniden hayat buldu

Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de kapanan 111 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de kapanan 111 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Büyükkılıç'ın kültür ve edebiyata kitap sayısı 40'ı aştı

Büyükkılıç'ın kültür ve edebiyata kitap sayısı 40'ı aştı

Bakan Akar, tarihi kalede vatandaşlarla buluştu

Bakan Akar, tarihi kalede vatandaşlarla buluştu

Sarız'da mahsur kalan ambulansın yolu açıldı

Sarız’da mahsur kalan ambulansın yolu açıldı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor deplasmanda 4 gol attı

Kayserispor deplasmanda 4 gol attı

Erciyes yolu kazasında 1 ağır yaralı

Erciyes yolu kazasında 1 ağır yaralı

DAHA FAZLA
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Ertekin'den hayatını kaybeden işçi için başsağlığı

Ertekin'den hayatını kaybeden işçi için başsağlığı

Jandarma 90 bin TL'lik hırsızlık olayını çözdü: 3 gözaltı

Jandarma 90 bin TL'lik hırsızlık olayını çözdü: 3 gözaltı

Erciyes'te kar bereketi: Binlerce turist pistleri doldurdu

Erciyes'te kar bereketi: Binlerce turist pistleri doldurdu

Büyükkılıç, Erciyes'te Kayakseverlerle Buluştu

Büyükkılıç, Erciyes'te Kayakseverlerle Buluştu