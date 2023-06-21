Ertekin: 'Duvar 1 saniye içinde çöktü'

Erciyes Anadolu Holding Ceosu Alpaslan Baki Ertekin, İstikbal Fabrikasının duvarının sağanak yağış nedeniyle çökmesine ilişkin olarak, “Olumsuz hava şartlarından etkilenen Kayserili hemşehrilerimize geçmiş olsun” dedi.

Kayseri’de öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle Erciyes Anadolu Holding bünyesinde yer alan İstikbal Fabrikasının istinat duvarı çöktü. Erciyes Anadolu Holding Ceosu Alpaslan Baki Ertekin, olay anına ilişkin görüntüyü paylaşarak, "Video bir mesai arkadaşımız tarafından yoğun yağmuru çekerken tesadüfen çekilmiş. Videoda da görüleceği gibi duvar 1 saniye içinde ve aniden çöküyor. Kayseri’de yoğun yağmura bağlı olarak taşma, su basması haberleri alıyoruz. Yaşanan olumsuz hava şartlarından etkilenen tüm Kayserili hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.