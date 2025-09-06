Ertelenen kongre hakkında CHP'li Keskin 'Tüzüğün bize verdiği yetki çerçevesinde hareket ettik'

CHP Kayseri İl Başkanlığı ertelenen İlçe Kongrelerine ve Olağanüstü Kurultay sürecine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, CHP’nin il ve ilçe kongrelerinin ertelenme süreci ile alakalı konuşarak; “Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüzüğüne göre mahalle delegelerinin yapılmasından ilçe başkanlıkları, ilçe kongre tarihlerinin belirlenmesinden ise il yönetim kurulları sorumludur. İl kongrelerinin tarihini belirleme yetkisi ise Merkez Yürütme Kurulu’na aittir. Yani tüzüğe göre mahalle delege seçimini ilçe, ilçe kongrelerini il yönetim kurulu, il kongresini ise genel merkez belirler. Bu husus açıkça tüzükte ve genelgelerde belirtilmiştir. Biz de il yönetim kurulu olarak ilçelerimizin görüşlerini alıp 1 aylık bir kongre takvimi oluşturduk. Bu takvimi hazırlarken özellikle şuna dikkat ettik: Kayseri’de 3 merkez ilçemiz var. Talas’ı da merkez olarak kabul ediyoruz. Partililerimiz bu 3 kongreye de katılmak istiyor. Ancak ayın 14’ünde Kocasinan İlçe Başkanlığımız bizden onay alarak seçim kuruluna başvurdu ve tarihini aldı. Ardından Melikgazi İlçe Başkanlığımız da aynı gün kongre yapma kararı aldı. Bu durum parti tüzüğümüze aykırıdır, çünkü karar alma yetkisi yok, kararı il yönetim kuruluna aittir. Biz de il yönetim kurulu olarak Melikgazi’ye aynı tarihte kongre yapılamayacağını, büyük bir ilçede kongre varken ikinci büyük ilçenin aynı güne denk gelmemesi gerektiğini bildirdik. Tüzüğün bize verdiği yetki çerçevesinde hareket ettik. Melikgazi İlçe Başkanlığı’nın bu konudaki itirazı genel merkez tarafından da reddedildi. Genel merkezin gönderdiği yazıda, “İlçe kongre tarihini belirlemeye, parti tüzüğümüzün 36/2. maddesi uyarınca il yönetim kurulu yetkilidir. İtirazınız reddedilmiştir” denildi. Eğer 3 ilçenin kongresini aynı güne koysaydık, partililerimiz tercih yapmak zorunda kalacak, bu heyecan verici süreçten mahrum kalacaktı. Bu nedenle merkez ilçelerin kongrelerini farklı hafta sonlarına yerleştirdik ki herkes katılım sağlayabilsin” diye konuştu.



İl Başkanı Keskin, Genel Başkan Özgür Özel’e olan desteklerini hatırlatarak; “Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’dir. Cumhurbaşkanı adayımız ise 15,5 milyon kişinin oyunu almış olan Ekrem İmamoğlu’dur. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ayrı bir çizgide hareket etmez. Tüm örgütler Sayın Özgür Özel’in arkasında ve yanındadır. Hiç kimse parti içi çekişmeleri, Genel Merkeze veya bireysel çıkarlarını ya da makam koltukları heveslerini sakın ola ki partimizin yapısına ve ona zarar verecek bir harekete kalkışmasınlar” şeklinde konuştu.

Kongre takvimini açıklayan Keskin; “İl yönetimi olarak kongre takvimimizi belirledik ve ilçelerimize bildirdik. Süreç şu şekilde ilerleyecek:

Akkışla: 19 Eylül

Bünyan: 16 Eylül

Develi: 21 Eylül

Felahiye: 18 Eylül

Hacılar: 28 Eylül

İncesu: 21 Eylül

Kocasinan: 14 Eylül

Melikgazi: 28 Eylül

Özvatan: 20 Eylül

Pınarbaşı: 21 Eylül

Sarız: 20 Eylül

Sarıoğlan: 30 Eylül

Talas: 20 Eylül

Tomarza: Tarih netleşmedi, bugün-yarın kesinleşecek

Yahyalı: 19 Eylül

Yeşilhisar: 28 Eylül” açıklamasını yaptı.

Olağanüstü Kurultay süreci ile ilgili de konuşan Keskin; “Ayrıca olağanüstü kurultay süreci de başladı. Kayseri delegasyonunun büyük kısmı dün imzalarını noter aracılığıyla gönderdi. Bugün de kalan birkaç arkadaşımız imzalarını verecek. İl dışında bulunan delegelerimiz de en kısa sürede imzalarını tamamlayacaklar” ifadelerini kullandı.