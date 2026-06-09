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Ertuğrulgazi Anaokulu'ndan çevre alanında çifte başarı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde faaliyet gösteren Ertuğrulgazi Anaokulu, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü projelerle iki önemli başarıya imza attı. Okul, hem Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'nda il birincisi oldu hem de Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında Yeşil Bayrak Ödülü almaya hak kazandı.

Ertuğrulgazi Anaokulu'ndan çevre alanında çifte başarı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması (SAS2026) kapsamında Kayseri il birincisi seçilen Ertuğrulgazi Anaokulu, elde ettiği başarıyla İstanbul’da gerçekleştirilen ödül törenine davet edildi. Okul yönetimi, törende Kayseri’yi temsil etti. Çevre eğitimi ve sürdürülebilir yaşam bilincinin öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren oluşturulması amacıyla çeşitli projeler yürüten okul, bir başka önemli başarıya da imza attı. İki yıl süren çalışmaların ardından Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında verilen ve çevre alanındaki en prestijli ödüllerden biri olarak kabul edilen Yeşil Bayrak Ödülü’nü almaya hak kazanan okul, bayrağını Ankara’da düzenlenen törende teslim aldı. Okul yönetimi ve öğretmenler, elde edilen başarıların öğrenciler, veliler ve eğitim camiası adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, çevreye duyarlı bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.
Ertuğrulgazi Anaokulu, çevre farkındalığını artırmaya yönelik projeleriyle sürdürülebilir gelecek hedeflerine katkı sunmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

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