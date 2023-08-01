Kocasinan ilçesi Erkilet Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi devam ediyor. Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Erkilet Ertuğrulgazi bölgesinde geçen yılın sonunda 2 blok halinde 117 dairenin temelini atmıştık ve konutların inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Şimdi ise 15 Ağustos Salı Günü saat 14:00’ da 59 dairenin kat karşılığı ihalesi gerçekleştirilecek. Göreve geldiğimden beri 8 yıldır 10 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. ‘Kocasinan’ delinince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Yani kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü bizler biliyoruz ki; yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç olan her mahallemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle çocuklarımız daha iyi bir Kocasinan’da yetişmiş olacaklar. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde; mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 15 Ağustos Salı günü saat 14.00’de kat karşılığı ihalesi gerçekleştirileceği belirtildi. Kat karşılığı ihalenin şartname ve eklerinin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden temin edinilebileceği gibi 0(352) 222 70 00 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.