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Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm İhaleleri Başlıyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projeleri hızla devam ediyor. 5 Ağustos Salı günü, 59 dairenin kat karşılığı ihalesi gerçekleştirilecek. Bu proje, Kocasinan'a ve Kayseri'ye değer katmayı hedefliyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm İhaleleri Başlıyor

Kentsel dönüşüm çalışmaları, bölgenin modern bir kimliğe bürünmesine katkıda bulunuyor. İhale, saat 14.00'te Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak. Kat karşılığı ihale şartnamesi ve ekleri, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden temin edilebilecek. Ayrıca, detaylı bilgi almak isteyenler için 0 (352) 222 70 00 numaralı telefondan ulaşım sağlanabilir.

Kocasinan Belediyesi, bu projeyle çağdaş ve yaşanabilir mahalleler inşa etmeyi, sosyal donatılarıyla birlikte uygun çevre şartları sunmayı amaçlıyor. Dönüşüm çalışmaları, hemşehrilerin yaşam kalitesini artırmayı ve bölgenin değerini yükseltmeyi hedefliyor. Mahallelerin modernleşmesi ile çocukların daha iyi bir Kocasinan’da yetişmesi sağlanacak.

Kentsel dönüşüm projeleri, Kocasinan’ın geleceği için büyük önem taşıyor ve bu kapsamda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Haber Merkezi

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