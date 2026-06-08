Ertuğrulgazi'ye 30 bin metrekarelik yeni yaşam alanı

Kentsel dönüşüm projelerinin yalnızca konut üretmekten ibaret olmadığını, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak sosyal yaşam alanlarını da eş zamanlı olarak hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyorum. Şu anda Ertuğrul Gazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı içerisindeyiz. Bir yandan kentsel dönüşüm konutlarının inşaatı devam ederken, diğer yandan da bu bölgede hayata geçireceğimiz yeşil alanlar ve sosyal donatıların yapım çalışmaları sürüyor. Şu an bulunduğumuz alanda yaklaşık 30 bin metrekarelik yeşil alan projemizin inşaatına başlamış durumdayız. İnşallah en kısa süre içerisinde burayı tamamlayacağız. Hatırlayacağınız üzere yaklaşık bir ay önce burayı ziyaret etmiş, kentsel dönüşüm konutlarının yapım sürecini yerinde incelemiştik. Aradan geçen bir aylık süreçte, 30 bin metrekarelik park alanımızda yoğun çalışmalar gerçekleştirildi ve önemli bir mesafe kat edildi. İnşallah önümüzdeki 45 gün içerisinde de bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Yeşil alanları, sosyal donatıları, otoparkları ve çocuk oyun alanlarıyla; burada yaşayacak vatandaşlarımızın her türlü sosyal aktiviteyi gerçekleştirebileceği mekânları planladık. Bu sosyal donatı alanlarını tamamladığımızda, kentsel dönüşüm bölgemizde yalnızca konutları değil, insanların konutlarının dışında da kaliteli yaşam alanlarını inşa ederek hizmete sunmuş olacağız. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olsun, iyi günlerde kullanmak nasip olsun. Elbette Kocasinan'ımızın her bölgesinde, gerek kentsel dönüşüm çalışmalarıyla gerekse yenileme ve dönüşüm projeleriyle, ayrıca yeni imara açılan bölgelerde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ilçemizin çehresini değiştiriyor, Kocasinan'ımızı daha da güzelleştiriyoruz. Daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak adına yoğun bir emek, büyük bir çaba ve gayret gösteriyoruz. İnşallah hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşayacağı, daha yeşil ve daha modern bir Kocasinan inşa etmiş olacağız.” İfadelerine yer verdi.

Kocasinan'ın her noktasında dönüşüm ve gelişim çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin çehresini değiştiren yatırımlarla daha yaşanabilir bir şehir oluşturduklarını sözlerine ekledi.