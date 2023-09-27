ERÜ' de '10. Uluslararası Yeni Nesiller İçin Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı' düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde Kayseri Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi işbirliğinde '10. Uluslararası Yeni Nesiller İçin Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı' düzenlendi.

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  • 27.09.2023 16:01
  • Güncelleme: 27.09.2023 16:15
ERÜ' de '10. Uluslararası Yeni Nesiller İçin Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı' düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde Kayseri Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi işbirliğinde ‘10. Uluslararası Yeni Nesiller İçin Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Konferansı’ düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen konferansa; CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Tekin, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ve çok sayıda akademisyen ile sanayi kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konferansta konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu; Tıp, eczacılık, kimya, fizik, biyoloji, ziraat, mühendislik, diş hekimliği ve veteriner hekimliği bilim dalındaki malzeme ve nanoteknoloji uygulamalarının bilimsel ve sanayi odaklı en son gelişmelerin tartışılacağı konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, üniversite yönetimi olarak Üniversite-Sanayi işbirliğine önem verdiklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Erkan Yılmaz, Doç. Dr. Serkan Dayan ve Doç. Dr. Fatma Kılıç Dokan moderatörlüğünde düzenlenen Üniversite- Sanayi İşbirliği Paneli gerçekleştirildi.

Konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket takdiminin ardından fuaye alanına kurulan stantlar davetliler tarafından ziyaret edildi.

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İHA

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