ERÜ, 2026 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'nda Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, bu başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Erciyes Üniversitesi olarak disiplinler arası bilimde dünya sıralamasında yer almak, araştırma kültürümüzün güçlü bir yansımasıdır. Bilimsel üretimi ortak akılla, gelişmiş araştırma altyapımızla ve uluslararası işbirliklerimizle desteklemeye devam edeceğiz. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm araştırmacılarımıza teşekkür ediyor, üniversitemizin küresel bilim sahnesindeki yükselişini kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak istiyorum,” dedi.

Disiplinler Arası Bilim Sıralaması'nın metodolojisi, araştırma projelerinin oluşturulma döngüsünü temsil eden üç ana bölümden oluşmaktadır: girdiler, süreçler ve çıktılar.

- Girdiler (%19): Disiplinler arası bilimsel araştırma fonu (%8) ve sanayi fonu (%11) göstergeleri ile temsil edilmektedir.

- Süreçler (%16): Başarı ölçüsü (%4), fiziksel tesisler (%4), yönetim desteği (%4) ve terfi süreci (%4) göstergelerinden oluşmaktadır.

- Çıktılar (%65): Disiplinler arası bilimsel araştırma yayınlarının sayısı (%10), disiplinler arası bilimsel araştırma yayınlarının oranı (%5), disiplin dışındaki fayda (%5), disiplinler arası bilimsel araştırmanın kalitesi (%20) ve itibar göstergelerine göre puanlandırılmaktadır (%25).

Erciyes Üniversitesi'nin bu uluslararası başarıyı elde etmesi, bilimsel araştırma alanındaki kararlılığını ve uluslararası işbirliklerini sürdürme amacını gözler önüne sermektedir.