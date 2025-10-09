ERÜ 4 patenti devretti

Üniversite- Sanayi iş birliği kapsamında önemli projelerin yürütüldüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan dört patentini Çamsan Ordu A.Ş.’ye devir etti.

Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen devir törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, Çamsan Ordu A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Aksakallı, Çamsan Ordu Ar-Ge Koordinatörü Mehmet Erel, buluş sahipler Prof. Dr. Ayşe Benk ve Prof. Dr. Abdullah Çoban katıldı.

Konuşmasında yapılan çalışmaların patentleşmesinin önemine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, “Özellikle üniversitenin sanayi iş birliği süreçlerinde, sanayimizde özellikle yapılan çalışmaların özgün değere sahip olması ve bu çalışmaların bir patent değerine ulaşması son derece önemlidir. Tabii ki Erciyes Üniversitesi bu konularda her daim ülkemizin sayılı araştırma üniversitelerden olması nedeniyle de bu ve benzeri çalışmaları her geçen gün artırarak devam etmektedir. Sanayimizin ortak gördüğümüz projelerinde bir araya gelmeye, çalışmaya bunları da belirli bir bilgi seviyesine ulaştıktan sonra devir anlamında bir patent devri olarak ortaya koymakta bence son derece önemli bir sonuç. Bugün 4 projemizin patent devri protokolünü gerçekleştirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaları ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Çamsan Ordu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Aksakallı tarafından patent devir protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile Melastan Biyobağlayıcı Üretimi ve Uygulamaları (Ana Başvuru), Melastan Biyobağlayıcı Üretimi ve Uygulamaları (Bölünmüş Başvuru), Yeni Bir Yakıt Katkı Maddesi Üretim Metodu ve Atık Yağlardan Yakıt ve Yakıt Katkı Maddelerinin Üretim Yöntemi buluşlarının patentleri devredildi.