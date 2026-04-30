ERÜ Açıkhava Sahnesi Törenle Açıldı

Düzenlenen etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, fakülte dekanları, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile Dr. Oktay Musa Kayırga, akademik ve idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, amaçlarının öğrencilerin kampüste daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Kampüs hayatının daha canlı olması, siz gençlerin burada daha çok vakit geçirmesi, bizim en temel projelerimizden. Bu doğrultuda özellikle öğrenci yaşam merkezi projemiz, öğrenci araştırma merkezi projelerimiz de adım adım hayata geçiyor ama ERÜ Sahne bunların önüne çıkmış oldu. Özellikle burada her gün, her saat güzel programlar yapılmasını biz canı gönülden arzu ediyoruz.”

Konuşmasında kampüs hayatını canlı kılmak için öğrencilerin enerjisine her zaman ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Altun, sahnenin yapımında emeği geçenlere de teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Altun’un, açılış konuşmasının ardından kurdele kesilerek, ERÜ Sahne’nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından öğrenciler tarafından sahnede konser verildi.

Müzik dolu sahnenin açılışında; Ceren Kılınç, ERÜ Türk Dünyası Müzik Topluluğu ve ⁠Sude sahne performansları ile davetlilerden yoğun alkış aldı.

ERÜ Sahnenin ilk etkinliğine katılan öğrenciler ise gönüllerince eğlenirken sahnenin ERÜ’ye kazandırılmasından dolayı ERÜ yönetimine teşekkür ettiler.