ERÜ Adalet MYO'da 14. Dönem Mezuniyet Sevinci

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Adalet Meslek Yüksekokulu Koordinatörü Öğr. Gör. Onur Korkmaz ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından müzik dinletisi ile başlayan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mezun öğrencileri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Altun, “Ülkelerin aslında var olmalarına baktığınız zaman üniversiteler her daim en büyük rolü üstlenmektedir. Sizler de üniversiteden mezun olan bireylerimiz olarak bu rol içerisinde görev almanız son derece önemlidir.” diye konuştu.

Adalet Meslek Yüksekokulu Koordinatörü Öğr. Gör. Onur Korkmaz da konuşmasında mezuniyet törenlerinin hem sevincin hem de hüznün bir arada yaşandığı ender anlardan olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından tören, okul birincisi Kübra Usta mezuniyet kütüğüne plaket çakması, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesiyle son buldu.