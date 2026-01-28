  • Haberler
  • Gündem
  • ERÜ Asya'nın en iyi 8 üniversitesi arasında finale kaldı

ERÜ Asya'nın en iyi 8 üniversitesi arasında finale kaldı

Erciyes Üniversitesi The Awards Asia 2026'da Asya'nın en iyi 8 üniversitesi arasında finale kaldı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun yaptığı açıklamada, 'Erciyes Üniversitesi'nin araştırma yönetiminde hayata geçirdiği bütünleşik dijital dönüşüm modeli, Asya'nın en iyi 8 üniversitesi arasına girmemizi sağladı' dedi.

ERÜ Asya'nın en iyi 8 üniversitesi arasında finale kaldı

Yükseköğretim derecelendirme ve analiz kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından düzenlenen THE Awards Asia 2026 finalist listesi açıklandı. Erciyes Üniversitesi The Awards Asia 2026’da Asya’nın en iyi 8 üniversitesi arasında finale kaldı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Erciyes Üniversitesi Araştırma Dekanı  Prof. Dr. Gökmen Zararsız’a teşekkür ederek, “THE Awards Asia 2026’da finaldeyiz. Erciyes Üniversitesi’nin araştırma yönetiminde hayata geçirdiği bütünleşik dijital dönüşüm modeli, Asya’nın en iyi 8 üniversitesi arasına girmemizi sağladı. Bu önemli başarıda emeği geçen Araştırma Dekanımız Prof. Dr. Gökmen Zararsız ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri dahil 46 ilde FETÖ operasyonu: 151 gözaltı
Kayseri dahil 46 ilde FETÖ operasyonu: 151 gözaltı
Pınarbaşı/Gürün Karayolu araç trafiğine kapalı
Pınarbaşı/Gürün Karayolu araç trafiğine kapalı
Basın kuruluşlarına kredi kolaylığı
Basın kuruluşlarına kredi kolaylığı
Eski Genel Sekreterin Yargılandığı Davada Mal Varlığına Tedbir Talebi Reddedildi
Eski Genel Sekreterin Yargılandığı Davada Mal Varlığına Tedbir Talebi Reddedildi
Krikonun kayması facia getirdi: Cihan Altıntaş'a Veda
Krikonun kayması facia getirdi: Cihan Altıntaş’a Veda
CHP Kayseri İl Başkanı'ndan Erciyes'te Siyasi Mesajlı Basın Açıklaması
CHP Kayseri İl Başkanı’ndan Erciyes’te Siyasi Mesajlı Basın Açıklaması
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!