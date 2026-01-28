ERÜ Asya'nın en iyi 8 üniversitesi arasında finale kaldı

Yükseköğretim derecelendirme ve analiz kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından düzenlenen THE Awards Asia 2026 finalist listesi açıklandı. Erciyes Üniversitesi The Awards Asia 2026’da Asya’nın en iyi 8 üniversitesi arasında finale kaldı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Erciyes Üniversitesi Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız’a teşekkür ederek, “THE Awards Asia 2026’da finaldeyiz. Erciyes Üniversitesi’nin araştırma yönetiminde hayata geçirdiği bütünleşik dijital dönüşüm modeli, Asya’nın en iyi 8 üniversitesi arasına girmemizi sağladı. Bu önemli başarıda emeği geçen Araştırma Dekanımız Prof. Dr. Gökmen Zararsız ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.