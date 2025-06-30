ERÜ Bilim Kafe'de Sağlıklı Yaşam Üzerine Konferans

Etkinliğin açılışında konuşan ERÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Cıngı, Bilim Kafe etkinliklerinin amacının akademik bilgilerin toplumla buluşturulması olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Mustafa Soylak, “Sağlıklı Yaşamda Eser Elementler” konulu konferansında, eser elementlerin sağlık üzerindeki etkilerini anlattı. Katılımcılara sağlıklı beslenmenin önemini aktaran Soylak, dengeli beslenmenin vücuda yararlarını vurguladı. Özellikle demir ve çinko gibi elementlerin sağlıklı yaşamda kritik rol oynadığını belirtti.

"Normal bir insan dengeli besleniyorsa, elementleri vücuduna rahatlıkla alabilir," diyen Soylak, demir açısından zengin gıdalar olarak et ürünleri ve ıspanağı önerdi. Ayrıca, çinko eksikliğinin yaygın bir sorun olduğunu ve bunun dengeli beslenmeyle aşılabileceğini ifade etti.

Konferansında çevre kirliliğine ve sigara kullanımının zararlarına da değinen Prof. Dr. Soylak, “Sigara, içerisinde dört bine yakın zararlı kimyasal madde barındırıyor. Sigara içmemek ve içenleri uyarmak çok önemli,” dedi.

Suyun önemine de dikkat çeken Soylak, ülkenin su kaynaklarını dikkatli kullanmanın gerekliliğini vurguladı. Konferansın sonunda, katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Soylak, etkinliğin sonunda Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Etkinliğe katılanlara, ERÜ Ziraat Fakültesi tarafından üretilen “ERÜ Ziraat Çiftliğim” dondurmaları ikram edildi.