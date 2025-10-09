ERÜ Çocuk Bölümüne Yeni Gastrointestinal Endoskopi Cihazı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duran Arslan, bölüme kazandırılan cihazla ilgili bilgi vererek, “Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda kullanmaya başladığımız son teknoloji endoskopi cihazları ile yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar olan bebek ve çocuk hastaların yemek borusu, mide ve bağırsak hastalıkları incelenmektedir. Son teknoloji endoskopi cihazlarındaki yüksek çözünürlük kalitesi ile endoskopi sırasında en net görüntüleri sağlayarak hastalarımızın tanı ve tedavisi daha konforlu olmaktadır.” dedi.

Endoskopik Olarak Tedavi Edici Girişimler, Cerrahi Müdahaleye Gerek Kalmadan Rahatlıkla Yapılabilmektedir

Prof. Dr. Duran Arslan, “Yutma güçlüğü, ağrılı yutma, düzelmeyen reflü belirtileri, kusma, kanlı kusma, mide ağrısı, iştahsızlık, tartı kaybı, büyüme geriliği, nedeni bulunamayan kansızlık, geçmeyen ishaller ve karın ağrısı, sindirim kanalındaki kanama, yabancı cisim yutulması, temizlik ürünlerinin içilmesi, bebeklerde açıklanamayan huzursuzluk gibi durumlarda endoskopi işlemi her yaş grubundan çocuklara yapılabilmektedir. Sindirim kanalındaki yabancı cisim ve poliplerin çıkarılması, yemek borusundaki varislerin bağlanması, mideye beslenme tüpü takılması gibi endoskopik olarak tedavi edici girişimler cerrahi müdahaleye gerek kalmadan rahatlıkla yapılabilmektedir.” şeklinde konuştu.

Hastalarımıza Endoskopi İşlemi Anestezi Eşliğinde Ağrısız Olarak Yapılmaktadır

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Altay da endoskopik cihazının kullanım kolaylığına değinerek, “Çok ince tasarlanmış endoskop ile özellikle küçük bebeklerde (prematür bebekler dahil) veya sindirim kanalında darlık nedeniyle geçilemeyen durumlarda kullanım kolaylığı sağlanmaktadır. Endoskopların görüntü kalitesi, dar bant görüntüleme, yakın odaklanma özellikleri hem ince hem de normal genişlikteki endoskoplarda bulunmakta ve bu özellikleri ile sindirim kanalındaki lezyonlar daha net değerlendirilebilmektedir. Hastalarımıza endoskopi işlemi anestezi eşliğinde ağrısız olarak yapılmaktadır.” dedi.

Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duran Arslan ve Doç. Dr. Derya Altay, yaptıkları açıklamada; Teknolojik gelişmeler ışığında endoskopik cihazların tasarımının ve etkinliğinin de geliştiğini, çocuk hastalarda endoskopik işlemin ve verilen hizmetin kalitesinin de artığını, yeni endoskopik cihazlar ile bölgedeki çocuk hastalara daha fazla yarar sağlanacağını umut ettiklerini, son teknoloji endoskopi cihazlarının bölüme kazandırılmasında büyük emeği geçen üniversite yöneticilerine teşekkürlerini sunduklarını söylediler.