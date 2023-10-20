ERÜ'de '20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü' farkındalık etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde, “20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü” çerçevesinde vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla farkındalık standı açıldı.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İç Hastalıkları AD. Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Akın, ‘20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, Osteoporoz da kemiklerin zayıfladığını ve kırılgan hale geldiğini dikkat çekti.

Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinikler Girişinde açılan farkındalık standına, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İç Hastalıkları AD. Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Akın, Hastaneler Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Serap Doğan, öğretim üyeleri, yan dal uzmanları, tıp fakültesi öğrencileri ve hastane personeli katıldı.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İç Hastalıkları AD. Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Akın, “Özellikle yaşlılık döneminde ortaya çıkan bu hastalık, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak, toplum olarak osteoporoz hakkında yeterince bilgi sahibi değiliz. Osteoporoz, hiçbir belirti vermez, ancak kırıkların ve düşmelerin ardındaki başlıca nedenlerden biridir. Bu nedenle, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü, osteoporozun farkındalığını artırmak, önleme ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olmak amacıyla dünya çapında kutlanmaktadır” diye konuştu.

“Erken teşhis ve uygun tedavi ile osteoporozun ilerlemesi durdurulabilir veya kontrol altına alınabilir”

Prof. Dr. Sibel Akın, “Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, dengeli beslenmek, kalsiyum ve D vitamini alımına dikkat etmek, düzenli egzersiz yapmak ve sigara içmemek gibi önlemler alarak kemik sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca, düzenli tıbbi kontrolleri ihmal etmemeniz de çok önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile osteoporozun ilerlemesi durdurulabilir veya kontrol altına alınabilir” dedi.

Prof. Dr. Sibel Akın, “Dünya Osteoporoz Günü, osteoporozun ciddiyetine dikkat çekmek ve bu hastalığın etkilerini azaltmak için bir fırsattır. Kendi kemik sağlığımızı ve sevdiklerimizin kemik sağlığını önemsemeli ve bu konuda bilinçli olmalıyız” şeklinde konuştu.

Stantta görevli hekimler, hasta ve hasta yakınlarına osteoporoz hakkında bilgilendirme yaparak, etiket dağıttı.